Arsenal de Gbagbo é encontrado na Costa do Marfim

ABIDJÃ - Mais de 500 mísseis BM-21 foram descobertos nesta quinta-feira, 14, empilhados em engradados de madeira no porão do palácio presidencial da Costa do Marfim, onde líderes estrangeiros estiveram semanas atrás para mediar um fim pacífico para a crise política do país.

A extensão do arsenal do ex-presidente Laurent Gbagbo está agora sob as luzes, na medida em que foram encontrados esconderijos em toda a cidade, com material suficiente para uma guerra civil mais longa, caso Gbagbo não tivesse sido capturado na última segunda-feira.

"Temos aqui significativos estoques de armas pesadas, que mostram claramente que a resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) foi apropriada e que a oportunidade foi aproveitada para nos livrarmos dessas armas", disse Amadou Gon Coulibaly, secretário-geral do presidente Alassane Ouattara, referindo-se à resolução que autorizou a ONU e helicópteros franceses a atacarem e destruíram armas pesadas na semana passada.

Soldados ligados a Gbagbo se mantiveram durante dias no luxuoso palácio presidencial, no centro da cidade, que só foi tomado na quarta. Outros militares, porém, já haviam se rendido e entregado as armas após a captura de seu líder.

A captura de Gbagbo na segunda-feira praticamente encerrou a guerra civil pela qual a Costa do Marfim passava há meses. Gbagbo se recusava a deixar a presidência e a aceitar a derrota nas eleições desde novembro, o que levou suas tropas a enfrentar as forças de Ouattara em longos conflitos que deixaram centenas de mortos. As informações são da Associated Press.