Artefato de fumaça é jogado em área da Casa Branca

O presidente Barack Obama e sua mulher, Michelle, não estavam na residência no momento em que a bomba de fumaça foi atirada, informou a Casa Branca. Eles celebravam os 48 anos da primeira-dama em um restaurante a poucos quarteirões dali. O artefato foi lançado durante um protesto, disse Ogilvie.

Participantes do movimento "Ocupe Wall Street" se reuniram em Washington defronte ao Capitólio e à Suprema Corte nesta terça-feira para protestar contra o controle das corporações sobre a nação mais poderosa politicamente do mundo.

Pelo menos um manifestante foi preso por agredir um policial, segundo a polícia do Capitólio. O porta-voz do "Ocupe Wall Street", Ben Zucker disse que o homem foi detido depois de não acatar uma ordem para deixar o local.

No protesto desta terça-feira, os manifestantes prenderam nas grades que cercam a Casa Branca pedaços de papel em forma de coração, com reivindicações escritas.

O movimento "Ocupe Wall Street" teve início em setembro, em Manhattan, antes de se espalhar para as comunidades ao redor do país e em vários pontos do mundo, chamando a atenção para a distribuição desigual das riquezas, além de outras questões. As informações são da Dow Jones.