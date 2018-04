Artefato explode na Cidade do México e mata 1 Um artefato explodiu nesta sexta-feira na Cidade do México perto da sede da Secretaria de Segurança Pública, deixando ao menos um morto e dois feridos, disse o chefe da polícia da capital. De acordo com as autoridades, morreu um homem atingido na barriga e que teve uma mão decepada. Uma das feridas foi uma mulher, que sofreu graves queimaduras e o outro lesionado foi um estudante de uma universidade perto do lugar da explosão. "Foram duas explosões, é um artefato que teve dois momentos de explosão", disse o secretário de Segurança da cidade, Joel Ortega, a uma rádio local. O cheiro de pólvora invadia o centro da cidade, perto do famoso monumento ao Anjo da Independência e a avenida Reforma, segundo testemunhas. Na rua havia carros com vidros quebrados. As autoridades não deram mais detalhes. Nesta semana, um grupo de sete matadores de aluguel foi capturado na Cidade do México, acusado de pertencer ao poderoso cartel de drogas de Sinaloa com um numeroso arsenal, incluindo armas e granadas de fragmentação, entre outros. No fim de janeiro, também na capital, a polícia federal deteve 11 membros do cartel, pouco depois de capturar um dos seus principais operadores, Alfredo "El Mochomo" Beltrán Leyva. As prisões de matadores de aluguel na capital são pouco comuns, dado que o seu campo de operação são principalmente os Estados fronteiriços com os Estados Unidos, os do Pacífico e os do Golfo.