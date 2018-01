Aeroporto da Bulgária recebe alarme falso sobre artefato explosivo em estacionamento

SÓFIA - Autoridades búlgaras afirmaram que haviam encontrado um artefato explosivo nesta terça-feira, 1, em uma van estacionada do lado de fora do Aeroporto Internacional da capital Sófia.

Contudo, após várias horas de busca, as forças de segurança informaram que não encontraram nenhuma bomba no local, de acordo com a agência búlgara BTA. Uma patrulha com cachorros farejadores detectou às 12h50 locais (8h50 em Brasília) o veículo suspeito no estacionamento do terminal: uma caminhonete Mercedes de cor branca.

Horas antes, policiais haviam esvaziado uma seção do Terminal 1 do Aeroporto Internacional de Sófia e revistado malas após receberem um falso alarme sobre a existência de explosivos na caminhonete.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como medida de precaução, o esquadrão antibomba detonou de forma controlada uma das malas que estavam no veículo suspeito, enquanto as demais foram retiradas com a ajuda de cães farejadores especializados em detectar explosivos. Após a operação, os agentes retiraram a caminhonete do estacionamento do aeroporto e deixaram o local.

O veículo foi estacionado na madrugada de hoje, por volta de 1h no horário local (21h de segunda-feira em Brasília) por uma pessoa que pegou um voo internacional quatro horas depois, informou o delegado da Polícia de Fronteiras Antonio Georgiev.

Por precaução, o terminal 1 do Aeroporto de Sófia permanecerá fechado até a meia-noite de hoje. Todos os voos e passageiros serão transferidos ao Terminal 2. /REUTERS e EFE