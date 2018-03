Artefatos explodem em consulado mexicano em NY; não há feridos A polícia está investigando nesta sexta-feira a explosão de dois artefatos do lado de fora do consulado mexicano em Nova York. A polícia nova-iorquina isolou a área do prédio no East Side, em Manhattan, e o esquadrão antibombas estava no local buscando pistas. Segundo a polícia, não houve feridos. Fontes policiais disseram que dois explosivos foram jogados contra o consulado no meio da noite de quinta-feira, quebrando duas janelas. Os funcionários do consulado se deram conta dos vidros quebrados quando chegaram para trabalhar na manhã desta sexta-feira. Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do México disse que não estava claro a localização dos explosivos. O Departamento de Polícia de Nova York disse que os artefatos eram similares aos que explodiram do lado de fora do consulado britânico em Nova York em 2005. (Por Michelle Nichols)