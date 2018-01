Arthur finalmente foi preso .Por ter matado a filha há 30 anos Arthur George Carr, 62 anos, de Ross-on-Wye, no oeste da Inglaterra, matou seu filha Gillian em algum dia entre fevereiro de 1973 e dezembro de 1975, quando ela tinha sete, oito ou nove anos. Apesar da procura intensa da polícia, seu corpo nunca foi encontrado. Agora, trinta anos depois, Carr finalmente está preso. A notícia sobre sua condenação a nove anos de prisão, em maio passado, tornou-se pública hoje, quando um juiz interrogando Carr num outro caso de estupro, revogou uma ordem proibindo reportagens sobre o julgamento do assassinato no Tribunal de Hereford. Carr, um encanador, foi preso em julho de 2002 e condenado com base na evidência oferecida por seu filho, Vincent, agora com 35 anos, que disse que seu pai revelara o crime durante uma discussão há 18 anos. Vicent Carr não se lembra de sua irmã, mas foi à polícia depois de descobrir sua existência vendo sua certidão de nascimento. ?Este foi um caso extremamente difícil para se investigar, porque Gilliam desapareceu há cerca de 30 anos e, a despeito de procuras intensivas, o corpo nunca foi encontrado?, disse o inspetor Dave Williams, da polícia de Herefordshire. ?Gastamos uma enorme quantidade de tempo e esforço para demonstrar que Gillian não existia mais e o veredicto reflete o que foi o caso.? Carr foi considerado culpado pelo Tribunal de Worcester por quatro acusações de estupro. O juiz, no julgamento de hoje, ordenou que um número de outras acusações, incluindo assalto e ameaças de morte, contra Carr fossem arquivadas e suspensas até que houvesse algum apelo à corte. Parentes de Gillian Car mostraram-se aliviados por seu pai estar atrás das grades. ?Foram tempos traumáticos para nós e tivemos de ter muita coragem para encarar Arthur?, disse a família numa nota. ?Estamos aliviados que Gillian tenha pelo menos tido voz e gostaríamos de encontrar seu corpo para finalmente dar-lhe descanso.?