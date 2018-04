Articulador de Alan García anuncia saída O chefe do Conselho de Ministros do Peru, Yehude Simon, anunciou ontem que abandonará o cargo "nas próximas semanas", assim que termine a tensão com os indígenas peruanos. Ele tem sido responsável por tentar contornar a crise política instalada há 60 dias entre o governo e grupos indígenas da Amazônia.