Artilharia israelense dispara 350 tiros contra Gaza O Exército israelense disparou na noite de ontem e na madrugada deste sábado cerca de 350 tiros de artilharia contra a Faixa de Gaza e bombardeou sete estradas, informaram fontes militares. As fontes explicaram que os alvos foram áreas desabitadas, a maioria no norte de Gaza, de onde as milícias palestinas costumam lançar seus foguetes Qassam contra o território de Israel. Além disso, e segundo o boletim militar diário, a Força Aérea bombardeou sete estradas para impedir que o soldado Gilad Shalit, mantido em cativeiro por milicianos palestinos, possa ser levado de um esconderijo para outro em Gaza. As milícias palestinas dispararam na noite passada uma bomba contra o sul de Israel. No fim da sexta-feira, a Força Aérea israelense atacou várias bases de treinamentos empregadas pelas milícias.