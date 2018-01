As boas-vindas aos invasores podem ser transitórias Um povo oprimido por décadas dançou e cantou com alegria quando tropas americanas marcharam nas ruas de sua devastada metrópoles. Meses mais tarde, somalis arrastavam pelas empoeiradas ruas de Mogadíscio os restos de soldados americanos assassinados. Os britânicos aprenderam - ou deveriam ter aprendido - a lição na Irlanda do Norte e os israelenses, no Líbano: os exércitos que ocupam e controlam uma cidade, com freqüência percebem como os alegres rostos que os recebem se convertem em gestos de raiva. As hostilidades depois de uma invasão armada podem durar décadas. Da mesma forma como ocorreu no Afeganistão, o governo do presidente George W. Bush destacou as imagens transmitidas pela televisão nas quais os iraquianos saudavam com entusiasmo os soldados que chegavam ao coração de Bagdá. Mas em Basra, uma cidade controlada pelos britânicos desde a última segunda-feira, os residentes já estão irritados porque seus "libertadores" não foram capazes de conter a onda de saques, que converteu a segunda maior cidade do Iraque em uma terra sem lei. As pessoas tendem a serem submissas quando as tropas itoriosas chegam pela primeira vez, comenta Sandra Mitchell, advogada do Comitê Internacional de Ajuda, que trabalhou em missões em Kosovo e na Bósnia. Para muitos, a prioridade, depois de um conflito armado é encontrar seus entes queridos, um pouco de roupa e comida, e por isso abrem seus braços para quem está disposto a oferecer alguma ajuda. Quando o Exército israelense ocupou o Líbano em 1982 para acabar com as guerrilhas, xiitas jogaram arroz e celebraram com satisfação. Quando as tropas britânicas controlaram o norte da Irlanda em 1969, os residentes católicos receberam os militares com chá e biscoitos. "Mas quando começaram a levantar trincheiras e muros para demarcar território e limitar o movimento da população, as coisas começam a mudar", recorda Mitchell. Os primeiros dias depois de uma ocupação também é o momento quando as guerrilhas urbanas e os criminosos se preparam para dar suas próprias boas-vindas aos visitantes, observando os movimentos de rotina e planejando os passos seguidos antes de mobilizar um tanque. O Afeganistão pode ser um exemplo do que ocorrerá no Iraque. Depois que as tropas encabeçadas pelos Estados Unidos acabaram com o regime Taleban, acusado de proteger terroristas, as câmaras de televisão mostraram homem felizes, se barbeando, e mulheres retirando suas burcas, em um claro desafio às estritas normas islâmicas sob as quais viviam. Mas conflitos cotidianos surgiram na zona sul do país e o novo governo, inclusive, criticou recentes movimentos militares dos Estados Unidos, que causaram a morte de vários civis. Ontem, em uma operação contra milícias opositoras, o Exército dos Estados Unidos bombardeou por engano uma casa, matando 11 civis afegãos. Veja o especial :