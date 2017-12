As desventuras do clã dos Kennedy O clã dos Kennedy volta a ocupar o noticiário de forma negativa em razão de Michael Skakel - filho de um irmão de Ethel Kennedy - ter sido considerado culpado por um assassinato cometido em 1975, quando tinha 15 anos. Os nove irmãos Kennedy, filhos de Joseph e Rose Kennedy, tiveram 30 filhos, e ambas as gerações viveram trágicos eventos nas últimas décadas. À morte de Joseph Kennedy em 1944, durante a Segunda Guerra mundial, várias mortes violentas se seguiram: o assassinato em Dallas, em 1963, do presidente John F. Kennedy; o homicídio em 1968, em Los Angeles, do senador Robert Kennedy; a morte, em 1997, de Michael Kennedy (filho de Robert) em um acidente de esqui; as mortes de John Kennedy Jr. (filho de John Kennedy), sua esposa Carolyn Bessette e sua prima Lauren em um acidente aéreo em 1999. Mas a saga dos Kennedy também foi tema de desventuras judiciais. Em 1969, o incidente de Chappaquiddick: na noite de 18 de julho de 1969, Ted (Edward) Kennedy - o caçula dos irmãos, que tinha então 37 anos - estava conduzindo seu automóvel tendo ao lado sua secretária, Mary Jo, quando perdeu o controle (alguns disseram que teria bebido demais numa festa) e terminou caindo no pântano de Poucha Pond. O senador disse que tentou salvar sua secretária, lançando-se várias vezes na água lodosa, embora tenha ido logo em seguida para sua casa, na ilha de Martha´s Vineyard. Jo morreu afogada. Tinha 28 anos. O senador conseguiu evitar a condenação por homicídio culposo, recebendo apenas uma pena leve por ter abandonado o local do acidente. Na ocasião se disse que o clã Kennedy havia usado de toda sua influência para proteger um de seus integrantes. Em 1984, uma overdose mata David Kennedy: o filho de Robert, de 21 anos, foi encontrado morto por overdose num quarto de hotel de Palm Beach, Flórida, em 25 de abril de 1984. Em 1991, William Kennedy é acusado de violação: William Kennedy Smith, de 31 anos, filho de Jean (a última filha de Joseph) enfrentou problemas na Justiça ao ser acusado de ter violado, em 30 de março de 1991, Patricia Bowman (29 anos) na residência de verão de sua família, em Palm Beach, Flórida. O processo se transformou num evento da mídia, com centenas de jornalistas nas audiências transmitidas ao vivo para milhões de telespectadores. A jovem acusou o jovem Kennedy de tê-la violentado sobre o gramado da villa. William se declarou inocente e em 11 de dezembro de 1991 o júri confirmou sua inocência.