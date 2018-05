As mais elegantes - e as menos também

A rainha Elizabeth II surgiu solar, lembrando a todos que é a dona do pedaço, no modelo de crepe de lã amarelo, feito pela costureira oficial Angela Kelly.

A atenção vai para as cabeças. Os ingleses adoram um chapéu ou um fascinator - aquele arranjo de cabelo preso por fivela ou tiara. Pode-se dizer que 90% das convidadas capricharam no acessório: as primas Beatrice e Eugenie pareciam as irmãs malvadas da Cinderela.

Uma das poucas sem chapéu foi Samantha Cameron, mulher do primeiro-ministro David Cameron. Mas ela representou bem o poder inglês com seu vestido Burberry verde-esmeralda, que, dizem, já está esgotado no E-bay. Victoria Beckham representou bem as celebridades com vestido da sua própria coleção, mais solto pra acomodar a barriga da quarta gravidez.