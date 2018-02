As últimas horas do agente em Hong Kong As circunstâncias da saída de Edward Snowden de Hong Kong surpreenderam parlamentares e juristas que esperavam uma batalha nos tribunais locais. Especialistas dizem que, em vez disso, o processo sofreu um curto-circuito. Um dos advogados do americano, Albert Ho, disse que o governo de Hong Kong estava "extremamente cauteloso" e era incapaz de lidar com as complicações que viriam com Snowden.