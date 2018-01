Às vésperas da eleição, Yushchenko lidera pesquisas Os dois candidatos à presidência da Ucrânia, o governista Viktor Yanukovych e o oposicionista Viktor Yushchenko encerraram hoje a campanha para o novo segundo turno da eleição, que será realizada no domingo. Pesquisas de intenção de voto apontavam vantagem de até 14 pontos porcentuais para Yushchenko. A última sondagem, do Instituto de Estudos Sociais, indicou 49,4% para o oposicionista e 39% para o governista. Esta é a terceira vez que os ucranianos vão às urnas em menos de dois meses. Yushchenko venceu o primeiro turno da eleição por menos de 1 ponto porcentual, mas sem obter mais de 50% dos votos, como exige a legislação. No segundo turno, realizado em 21 de novembro, a Comissão Eleitoral Central declarou Yanukovych vencedor, com 800 mil votos a mais do que Yushchenko, apesar de observadores internacionais terem constatado ampla fraude em seu favor. A oposição recorreu à Justiça enquanto milhares de partidários de Yushchenko mantinham um protesto por vários dias no centro de Kiev. Por fim, a Corte Suprema anulou o segundo turno e marcou a nova votação para domingo. Além disso, novos membros foram nomeados para a Comissão Eleitoral. Os partidários de Yanukovych promoveram hoje um concerto em seu apoio. Um sorteio definiu um horário para pronunciamento hoje de Yanukovych na rádio e para Yushchenko na TV, ambas estatais. Yanukovych ocupa o cargo de primeiro-ministro - do qual se licenciou depois da anulação do segundo turno - e é o candidato do presidente Leonid Kuchma, que está há 11 anos no poder e é um aliado da Rússia. O governista tem forte apoio nas províncias do leste e do sul, a base industrial da Ucrânia, onde a influência russa é mais forte. Já Yushchenko foi presidente do Banco Central, mas se afastou de Kuchma e defende um programa de aproximação da União Européia e dos EUA. É o favorito no oeste, tradicionalmente nacionalista. "Vou vencer porque já venci no primeiro e no segundo turnos. E desta vez vou vencer no terceiro turno", disse Yushchenko aos jornalistas. Yanukovych declarou a seus partidários no concerto que não permitirá que ninguém de fora se encarregue do futuro das crianças do país - uma referência ao apoio dos EUA a Yushchenko. "Juntos, nós vamos vencer", afirmou. Ele disse que o Ocidente teme a competição da Ucrânia, por isso "gastou muito dinheiro para que seus intermediários tomem o poder e removam a competição".