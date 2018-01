Às vésperas de visita, Blair elogia Khadafi Países que renunciam ao terrorismo e a armas de destruição em massa devem ser bem recebidos de volta ao seio da comunidade internacional, afirmou hoje o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, depois de confirmar que fará amanhã uma histórica visita à Líbia. Blair elogiou a decisão de Muammar Khadafi de eliminar seus programas de armas nucleares, químicas e biológicas e disse que, apesar do histórico de tensão nas relações entre a Líbia e a Grã-Bretanha, era o "momento de seguir adiante". "Deixe-nos oferecer a Estados que querem renunciar ao terrorismo e ao desenvolvimento de armas de destruição em massa nossa mão na parceria para alcançar este objetivo, como a Líbia correta e corajosamente decidiu fazer", disse Blair durante uma entrevista coletiva. "Isto não significa esquecer as dores do passado. Mas significa que é o momento de seguir adiante", acrescentou Blair, que estava em Lisboa a fim de se reunir com o primeiro-ministro José Durão Barroso e o presidente Jorge Sampaio depois de ter participado na Espanha da homenagem às vítimas dos atentados em Madri. Blair exortou a comunidade internacional a se unir na luta contra o terrorismo. "A Al-Qaeda e o fanatismo religioso que os une e grupos similares não têm exigências com as quais possamos negociar... Ou os derrotamos ou viveremos sob a sombra de seu medo", argumentou. Blair ainda é perseguido pelos desdobramentos da guerra no Iraque e por acusações de que usou falsamente o argumento das armas de destruição em massa para derrubar Saddam Hussein.