Ascensão de Kerry preocupa Dean e Bush A forte ascensão do senador democrata John Kerry nas últimas semanas causou pelo menos duas mudanças significativas na corrida à Casa Branca. No campo democrata, o ex-governador de Vermont, Howard Dean, antes favorito para conquistar a indicação de seu partido, está reformulando sua assessoria de campanha para tentar reverter o quadro das primárias. Já no âmbito do Partido Republicano, conselheiros eleitorais do presidente George W. Bush, candidato à reeleição, começam a redirecionar a estratégia - traçada inicialmente para enfrentar Dean - para um confronto com Kerry na corrida à Casa Branca. Kerry, herói condecorado da Guerra do Vietnã, venceu as duas primeiras prévias democratas, em Iowa e New Hampshire, e já se perfila como favorito para primárias de terça-feira em sete Estados: Missouri, Carolina do Sul, Oklahoma, Dakota do Norte, Delaware, Novo México e Arizona. Após a divulgação do resultado de New Hampshire, o coordenador da campanha de Dean, Joe Trippi, pediu demissão.