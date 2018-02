Asean firma documento para combater o terrorismo A Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) aprovou nesta terça-feira um documento reafirmando a necessidade de combater o terrorismo. Os ministros de Assuntos Exteriores da Asean reconheceram mediante um comunicado conjunto que "o terrorismo representa uma ameaça mundial e é preciso adotar esforços conjuntos e iniciativas concretas para enfrenta-lo. Estamos comprometidos em aumentar a cooperação bilateral, regional e internacional para lutar contra o terrorismo e fazer do sudeste da Ásia uma região segura", diz o texto aprovado ao término da reunião ministerial em Brunei. O documento precede o pacto antiterrorista que deverá ser firmado nesta quarta-feira com os Estados Unidos durante um Fórum de Segurança que contará com a presença do secretário americano de Estado, Colin Powell, que visita hoje a Cingapura. Os dez países da Asean declararam que irão trocar mais informações sobre as organizações terroristas, os movimentos de seus militantes e suas operações financeiras. Depois de Brunei, Powell viajará à Indonésia e Filipinas. "Achamos que com todos estes esforços reforçaremos a capacidade da Asean para contribuir para a luta contra o terrorismo tanto no plano regional como no internacional", diz o documento. Por causa dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, as autoridades da Malásia e Cingapura detiveram dezenas de militantes islâmicos vinculados a organizações terroristas internacionais. A Asean é formada por Brunei, Birmâia (Mianmar), Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Cingapura, Tailândia e Vietnã.