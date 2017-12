Ashcroft não comenta memorando que "autoriza" tortura O secretário de Justiça dos Estados Unidos, John Ashcroft, afirmou que o presidente George W. Bush nunca emitiu ordem que viole as leis americanas ou os tratados internacionais que proíbem a tortura. Em uma tensa sessão do Comitê Judiciário do Senado, Ashcroft declarou veementemente que "o governo repudia a tortura", mas se negou a discutir documentos sobre o tema que foram divulgados pela imprensa americana nos últimos dias. Segundo o jornal The New York Times, em memorando emitido em março de 2003 uma equipe de advogados do governo concluiu que o presidente não estava obrigado a obedecer nem a um tratado internacional que proíbe a tortura nem a uma lei federal antitortura porque, como comandante-em-chefe das Forças Armadas, ele pode aprovar quaisquer técnicas necessárias para proteger a segurança nacional. A sessão de hoje atingiu picos de tensão, como a troca de palavras entre o senador democrata Joseph Biden e o próprio Ashcroft, que disse que o governo não entregará o memorando ao comitê, e se valeu de seu cargo como secretário de Justiça para evitar responder algumas perguntas. Também hoje, a organização Anistia Internacional (AI) exortou o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, a protestar contra "a suposta legalização da tortura" pelos EUA quando se encontrar com Bush na reunião do G-8. Segundo a AI, a convenção da ONU contra a tortura, da qual os EUA são signatários, é muito clara.