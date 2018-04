Ashton deve avaliar ampliação de laços entre UE e Irã

No sábado à noite, Ashton se reuniu por algumas horas com seis mulheres ativistas, incluindo Narges Mohammadi, vice-presidente dos Centro de Defensores dos Direitos Humanos, que cumpre a mais recente de várias penas de prisão por seu trabalho. No domingo, ela se encontrará com o presidente iraniano, Hasan Rouhani, o chanceler do país, Javad Zarif, e outras autoridades iranianas. "Eu acho que é importante... avaliar por mim mesma o nível de ''desejo do Irã por envolvimento'' e ser capaz de abordar algumas das questões que, em todas as partes da União Europeia, mais nos preocupam", disse ela a repórteres, após a reunião.

Entre as questões que Ashton deve abordar no domingo estão o conflito na Síria, o papel mais amplo do Irã na região e os direitos humanos. Autoridades da UE minimizaram alegações de que as conversas deste fim de semana podem levar a UE a abrir uma embaixada em Teerã. A maioria dos Estados-membros tem embaixadas ou consulados no país. Fonte: Dow Jones Newswires.