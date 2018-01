Ásia: estudo aponta líderes em corrupção Um estudo elaborado pela Consultoria de Risco Político e Financeiro (PERC) mostra que o Vietnã, a Indonésia e Índia são considerados pelos executivos estrangeiros como os países mais corruptos da Ásia, enquanto que Singapura e Japão os mais honestos. A pesquisa, realizada entre 700 empresários ativos em 12 economias da Ásia, indica que, em uma escala de 0 a 10 pontos, Vietnã obteve 9,75 pontos, seguido da Indonésia, com 9,50 pontos e Índia, com 9,25. Países como Filipinas (9,0), Tailândia (8,55) e China (7,88), também foram citados no estudo. Segundo a PERC, especializada em análise política e financeira, o problema da corrupção continua sendo profundo e seria uma das principais causas da crise financeira que se instalou na Ásia em meados de 1997.