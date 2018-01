Asiáticos proíbem importação de aves do Canadá Japão, Hong Kong e Cingapura proibiram a importação de carne de aves e aves vivas do Canadá, depois que o país registrou seu primeiro foco de influenza aviária, também conhecida por gripe do frango. O Canadá não é grande fornecedor de carne de aves para esses países. O vírus encontrado no país é o H7, uma estirpe menos letal e infecciosa que a que atinge a Ásia e matou 22 pessoas no Vietnã e na Tailândia.