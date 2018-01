Asilo para palestinos atrasa fim do cerco a Basílica A recusa da Itália em receber 13 palestinos acusados de envolvimento em atentados está atrasando o fim do cerco de Israel à Basílica da Natividade, em Belém. Hoje, a Jordânia também se recusou a dar asilo ao grupo, enquanto se especulava que a Espanha poderia concordar em aceitar os palestinos. Como parte de um acordo firmado no começo da semana entre representantes de Israel e da Autoridade Palestina, os 13 acusados deveriam partir para o exílio no exterior. Outros 26 - considerados menos perigosos - seriam trasladados para uma prisão na Faixa de Gaza, e os demais 84 palestinos cercados no complexo religioso desde 2 de abril seriam liberados. O governo italiano queixou-se de que o acordo que incluía o exílio dos palestinos na Itália foi fechado sem que o governo do primeiro-ministro Silvio Berlusconi tivesse sido consultado. O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, telefonou duas vezes na terça-feira para Berlusconi, mas aparentemente não o convenceu a aceitar o grupo. "Se recebêssemos os 13 palestinos poderíamos expor nosso país a graves riscos", declarou ao jornal italiano La Stampa o vice-primeiro-ministro Gianfranco Fini. "Minha opinião? Eles nunca virão à Itália." Israel propôs hoje que deixem a basílica os palestinos que partirão para Gaza e os que serão liberados após uma inspeção dos militares. Os 13 restantes permaneceriam na igreja até que algum país se dispusesse a recebê-los. Os palestinos não aceitaram a proposta. Leia o especial