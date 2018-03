Aso: Fim da deflação no Japão beneficiaria Ásia e mundo

"Se o Japão escapar da deflação e sair da crise para o crescimento, isso não será bom apenas para o país, mas também para a Ásia e para a economia global como um todo", disse o ministro.

Países emergentes têm manifestado preocupações de que os estímulos do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), em um cenário de taxas de juros historicamente baixas e medidas de estímulo não convencionais em outras grandes nações industrializadas, poderia estimular fluxos de capital para suas economias e mercados financeiros, provocando desequilíbrios.

Aso disse que ninguém expressou diretamente a ele preocupações sobre as políticas durante suas atividades na Índia. No início do sábado, Aso teve reuniões bilaterais com o primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh, e com o ministro das Finanças indiano, P. Chidambaram, bem como com o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças da Tailândia, Kittiratt Na-Ranong. As informações são da Dow Jones.