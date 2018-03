Aspirante à presidência promete "um novo século americano" Aspirante democrata à presidência , Howard Dean tentou redefinir e ampliar sua campanha liberal e antiguerra anunciando formalmente nesta segunda-feira sua candidatura, dizendo aos eleitores americanos desencantados que ?Vocês têm a força? para tirar o presidente George W. Bush do poder e libertar Washington da atual política. Diante de pelo menos 2.500 de seus simpatizantes reunidos na praça da cidade de Burlington, o ex-governador do Estado de Vermont disse que seu discurso se destina a ?um novo século americano e a uma nova geração de americanos?. Embora admitindo a necessidade de defender a pátria - e sabendo que será questionado sobre sua falta de experiência em política externa -, o aspirante democrata fez notar que ?há uma diferença fundamental entre a defesa de nossa nação e a doutrina da guerra preventiva usada pela atual administração?. ?O grupo de assessores de visão estreita que cerca o presidente está solapando a grandeza de nosso país perante o mundo?, acrescentou. Dean se propõe a combater os republicanos conservadores, os democratas dóceis e os demais membros do establishment em Washington, aos quais responsabiliza por alienar os cidadãos americanos do sistema político. ?Vocês têm a força para trazer nosso país de volta?,exclamou. O aspirante democrata também acusou Bush de dividir o povo americano, criando uma ?intransponível cadeia de débitos? e adotando cortes de impostos destinados a ?destruir os sistemas previdenciário, de saúde, as escolas e serviços públicos através da privação e da privatização?. Aos 54 anos, Dean, que milita há 20 anos na política em Vermont, na realidade havia iniciado há meses sua campanha, mas agora, buscando atrair mais atenção e recursos, está recorrendo a novas estratégias, que envolvem de eventos em mais de 300 cidades até uma bem organizada ofensiva pela Internet. A chave de seu sucesso inicial foi seu discurso contra a guerra no Iraque.