Assad acusa Israel e diz que pode confrontar agressores

Segundo autoridades norte-americanas, o alvo do ataque era um comboio que levava armas antiaéreas para o Hezbollah, grupo militante xiita sediado no Líbano.

De acordo com a agência oficial de notícias Sana, Assad disse também que o ataque israelense teve como objetivo "desestabilizar" a Síria. O ataque "mostrou o verdadeiro papel que Israel está desempenhando, o de colaborar com forças estrangeiras inimigas e seus agentes em solo sírio, para desestabilizar e enfraquecer a Síria", afirmou ele.

As declarações foram divulgadas neste domingo pela televisão síria. Assad falou durante uma reunião com Saeed Jalili, autoridade iraniana em vista à Síria. O presidente disse que seu país é capaz de enfrentar seus desafios atuais e pode "confrontar qualquer agressão" que possa atingir o povo sírio. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.