Assad amplia cerco policial em Damasco

Forças de segurança e milicianos favoráveis ao ditador sírio, Bashar Assad, reforçaram ontem a repressão aos opositores no bairro de Mezze, em Damasco, para impedir a realização de protestos como o que ocorreu no sábado. Segundo testemunhas, ao menos 15 veículos levaram homens armados ao local onde foi realizado o funeral de Samer Khatib, um jovem manifestante morto pela manhã, para impedir que se tornasse um ato anti-Assad.

Em meio à ampliação do cerco na capital, onde a oposição pediu a desobediência civil, o Egito anunciou ontem a retirada de seu embaixador na Síria. "A decisão é uma mensagem de que o Egito não está satisfeito com a situação na Síria", disse o porta voz da chancelaria egípcia, Amr Rushdy.

O embaixador já retornou ao Cairo e permanecerá na capital egípcia "até segunda ordem", de acordo com Rushdy. Ele acrescentou que o Egito responderá "passo a passo" à crise que levou a Síria à beira da guerra civil. Agindo em reciprocidade, Damasco anunciou a retirada de seu embaixador no Cairo.

A decisão do Egito acompanha as de outros países árabes. Tunísia, Líbia, Catar e Arábia Saudita já rebaixaram os níveis de contato diplomático com a Síria em protesto pela sangrenta repressão do regime à oposição.

Todas as tentativas de condenar o regime sírio no Conselho de Segurança na ONU esbarraram em uma forte oposição vinda de Rússia e China. Na sexta-feira, a Assembleia-Geral aprovou uma resolução contra o ditador, exigindo o fim da violência contra o povo sírio.

O ministro chinês de Relações Exteriores, Zhai Jun, visitou Damasco no sábado e teve um encontro com Assad. "A China acredita, como muitos outros, que ainda há esperança em uma solução pacífica para a crise", disse Zhai após a reunião.

Em uma entrevista à BBC ontem, o ministro de Relações Exteriores britânico, William Hague, disse estar preocupado com o ris co de uma guerra civil na Síria. "Como todos viram, não conseguimos aprovar uma resolução no Conselho de Segurança por causa da oposição da China e da Rússia", criticou. "Não podemos intervir como fizemos na Líbia, mas podemos fazer muitas outras coisas", disse Hague.

Violência. Os confrontos entre forças do regime e opositores deixaram pelo menos mais 17 mortos ontem na Síria. Na Província de Idlib, um juiz e um promotor morreram quando um homem armado atirou contra o carro em que viajavam. O motorista também foi morto.

A agência oficial de notícias atribuiu o atentado ao Exército Sírio Livre - grupo de desertores que abriu uma frente de combate armado às tropas de Assad. A oposição acusa o governo.

Testemunhas dizem que outras 14 pessoas morreram em confrontos na província.

No sábado, durante a visita do enviado chinês, grupos de oposição denunciaram mais 14 mortes em confrontos. As cidades de Homs e Alepo, bastiões da oposição, continuaram sob ataque de tanques e armas de artilharia comandadas por Assad.