'Assad consegue ficar no máximo mais 6 meses no poder'

Uma unidade inteira das forças de segurança da Síria estaria disposta a romper com o regime nas próximas semanas, acelerando um possível colapso do regime de Bashar Assad. A previsão é do analista do Middle East Institute em Washington Wayne White, ex-diretor de inteligência do Departamento de Estado no Oriente Médio, que trabalhou por anos em Damasco, Bagdá e Beirute. Abaixo, trechos da entrevista.

Por quanto tempo o regime Assad ainda consegue se manter no poder?

O regime pensa que pode acabar com o levante da mesma forma que Hafez Assad (pai de Bashar) fez em Hama em 1982. Eu cobri (para o governo dos EUA) aqueles levantes. Ao achar que é a mesma coisa, Assad está cometendo um grave erro. Na época, a Irmandade Muçulmana era pequena e não tinha apoio popular. Os levantes ocorriam em poucas cidades. Agora, quanto mais Assad usa a força, mais violência ele provoca.

Mas ainda assim as forças de segurança levam vantagem, não?.

As deserções estão aumentando e a resistência ficando mais forte. E existe uma ameaça de, nas próximas semanas, uma unidade inteira do Exército romper com o regime. Isso provocaria um efeito dominó, com outras unidades também se aliando aos opositores. Mesmo se todas as forças seguirem fiéis a Assad, ele consegue durar no máximo seis meses. Sem elas, sua queda será mais rápida.

Se Assad cair, como impedir uma guerra sectária entre alauitas e cristãos (pró-regime) de um lado, e sunitas (oposição), do outro?

Desde 1970, existe esta narrativa de alauitas contra sunitas e ela se consolidou, apesar de muitos sunitas apoiarem o regime. Os alauitas cometeram graves crimes e estão envolvidos em corrupção. Certamente será um conflito sectário parecido com o do Iraque. Os alauitas pagarão um preço alto depois da queda de Assad, assim como os sunitas, que estavam no poder juntamente com Saddam Hussein e eram minoria, foram alvos da maioria xiita depois da queda do ditador. Mas torço para estar errado.

Um futuro governo em Damasco seria mais próximo dos EUA, uma vez que o governo americano tem apoiado a oposição?

Todos na Síria consideram Israel o grande inimigo do país e os EUA sempre serão relacionados aos israelenses.