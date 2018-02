Assad diz que apoio a grupos opositores deve acabar

A televisão Al-Ikhbariya citou Assad dizendo a Brahimi, durante encontro nesta quarta-feira em Damasco, que o "povo sírio, sozinho, tem o direito de traçar o futuro da Síria e qualquer solução deve ser aprovada por ele".

Brahimi está em Damasco para tentar salvar os hesitantes esforços políticos para convocar uma conferência internacional de paz, com o objetivo de discutir uma solução política para a guerra civil na Síria.

As perspectivas para a conferência não são boas. A oposição síria continua profundamente dividida sobre se participará ou não do encontro, enquanto o governo recusa-se a sentar para negociar com a oposição armada. Fonte: Associated Press.