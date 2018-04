Assad diz que estrangeiros ajudam 'terroristas' na Síria

Assad agradeceu a Rússia pelo apoio ao país, que segundo ele está sendo "alvo de grupos terroristas armados recebendo financiamento e armas de facções estrangeiras, buscando desestabilizar a Síria", informou a Sana. Esses grupos estão determinados "a bloquear todos os esforços para se chegar a uma solução, especialmente com as reformas sendo realizadas", acrescentou ele.

A Rússia é uma aliada próxima de Damasco, que enfrenta pressão internacional para acabar com a repressão a protestos por democracia, que segundo ativistas mataram mais de 6 mil pessoas desde março de 2011.

Mais cedo neste mês, Moscou e Pequim vetaram uma resolução no Conselho de Segurança da ONU condenando a violência do regime de Assad, uma ação que gerou críticas a Moscou feitas por nações ocidentais. As informações são da Dow Jones.