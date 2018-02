Assad diz que pode negociar, mas não deixará o cargo O presidente sírio, Bashar Assad, disse que está pronto para negociar com a oposição do país, mas se recusa a considerar deixar o cargo, em uma rara entrevista, publicada pelo jornal britânico The Sunday Times neste domingo. "Estamos prontos para negociar com qualquer pessoa, incluindo militantes que entregarem suas armas", afirmou o presidente em vídeo gravado, na semana passada, em sua residência de Damasco, o palácio Al-Muhajireen. "Nós podemos entrar em diálogo com a oposição, mas nós não podemos dialogar com terroristas", acrescentou.