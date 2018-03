Assad escolhe o novo primeiro-ministro da Síria

O presidente apontou Wael Nader al-Halqi, de 48 anos, que até agora ocupava o cargo de ministro da Saúde. Ele é membro do partido Baath, de Assad, e vem da cidade de Daraa, onde começou a revolta contra o regime.

Halqi foi secretário-geral do Baath em Daraa entre 2000 e 2004. Em 2010, tornou-se o chefe do sindicato dos médicos.

O governo da Jordânia confirmou na quarta-feira que o ex-primeiro-ministro, Riad Hijab, está no país. Ele acusa o regime de estar realizando um "genocídio" contra a população síria. Sua defecção é considerada um grande golpe contra Assad. As informações são da Associated Press.