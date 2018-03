Assad faz primeira aparição pública após atentado

Em outras partes do país, milhares de pessoas realizaram protestos contra o governo em mesquitas e cemitérios após orações especiais que marcam o Eid al-Fitr, o feriado de três dias que encerra o mês sagrado de jejum do Ramadã. Os muçulmanos visitam tradicionalmente túmulos e recitam orações para os mortos no feriado.

Um vídeo amador divulgado por ativistas na Internet mostrou um grande grupo de adoradores em uma mesquita no distrito de al-Zahera, em Damasco, gritando: "Não há Deus senão Alá" e "Assad é o inimigo de Deus", enquanto batiam as mãos sobre suas cabeças.

"Que Deus proteja o Exército Sírio Livre (ESL)!", eles disseram também, se referindo ao principal grupo rebelde que luta para derrubar Assad.

O Ramadã na Síria foi particularmente mortal neste ano, à medida que a guerra civil alcançou as duas maiores cidades do país, Damasco e Aleppo. O regime sírio sofreu uma série de reveses ao longo do mês passado, que apontaram uma redução de seu controle sobre o país. As informações são da Associated Press.