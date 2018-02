Assad lança ofensiva para retomar Alepo As forças do regime sírio lançaram ontem uma ampla ofensiva militar para recuperar o controle de Alepo, a segunda maior cidade do país, dias depois de reconquistarem a estratégica localidade de Qusair, perto da fronteira com o Líbano. Uma fonte do serviço de segurança disse que dezenas de rebeldes morreram e centenas ficaram feridos.