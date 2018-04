Assad promete eleições e referendo sobre Constituição

Os EUA e os opositores sírios receberam com ceticismo a decisão de Bashar Assad de convocar um referendo sobre uma proposta de Constituição para o dia 26 e fazer eleições multipartidárias dentro de quatro meses. Na ONU, a Assembleia-Geral deve votar hoje uma resolução de peso simbólico condenando o regime de Damasco pela violência.

O texto da Constituição proposto por Assad prevê, segundo a agência de notícias estatal síria Sana, "um sistema democrático com base no voto". Além disso, "poderão ser criados novos partidos" que se oponham ao Baath, no poder há quatro décadas. Após o referendo, haverá cerca de 90 dias para a organização de eleições parlamentares. O presidente poderá disputar dois mandatos de sete anos.

Opositores afirmaram que o governo terá poder de veto na criação de novas agremiações, inviabilizando partidos realmente independentes. O regime de Assad não interrompeu a onda de violência contra Homs e outras cidades sírias. Ao todo, cerca de 7 mil pessoas foram mortas desde o início da repressão, em março.

Em Washington, o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, ao comentar a convocação do referendo, afirmou que "promessas de reforma nunca foram efetivadas". Ele voltou a dizer que os dias de Assad "estão contados".

O Departamento de Estado encarou com cautela o anúncio de apoio da Al-Qaeda à oposição síria, especialmente depois dos atentados em Alepo, a maior cidade da Síria.

No campo diplomático, será votada hoje uma resolução na Assembleia-Geral da ONU contra o regime sírio. Segundo o Estado apurou, o Brasil tende a votar em favor. A Rússia tentava incluir pedidos "para os grupos opositores se desarmarem". Os EUA e alguns de seus aliados rejeitavam essa exigência porque, segundo eles, as ações da oposição "não podem ser equiparadas à violência do regime". A consultoria de risco político Eurasia avalia que o líder sírio seguirá no cargo até 2013. Já a Exclusive Analysis prevê uma queda em semanas. A França voltou a negociar com Moscou uma resolução no Conselho de Segurança da ONU. Desde o início dos levantes, os russos, com os chineses, vetaram duas vezes textos condenando Assad no órgão.