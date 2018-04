Assad quer que vice-presidente negocie com oposição, diz Rússia

Associated Press

MOSCOU - O ministro de Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta quarta-feira, 8, que o presidente da Síria, Bashar Assad, quer enviar seu vice para iniciar um diálogo com a oposição a fim de encerrar a crise de violência que o país árabe vive desde março do ano passado.

De acordo com Lavrov, Assad "delegou a responsabilidade de manter tal diálogo ao vice-presidente Farouk Sharaa". O chanceler russo se encontrou com o presidente sírio na terça. A oposição da Síria, porém, rejeita qualquer diálogo e diz que não aceitará nenhum acordo a não ser a saída de Assad.

Lavrov culpou tanto o regime de Assad quando as forças da oposição por instigarem a violência que, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), já matou mais de 5 mil pessoas. Ele disse a jornalistas em Moscou que "em ambos os lados há pessoas que visam ao confronto armado, não ao diálogo".

A Rússia e a China vetaram no sábado uma resolução no Conselho de Segurança da ONU que pedia a renúncia de Assad como forma imediata para solucionar a crise. As potências ocidentais pressionam Moscou e Pequim a adotar uma posição mais ríspida em relação a Damasco.