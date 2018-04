Assaltante lança ácido em Hong Kong e fere 24 pessoas

Donald Tsang, chefe do Executivo de Hong Kong, condenou o ataque, afirmando que ele foi cometido "à sangue frio e com maldade". Tsang também chamou o assaltante de "escória da sociedade". Investigadores anunciaram uma recompensa equivalente a US$ 116.097 dólares por informações que levem até o assaltante. De acordo com o superintendente da polícia, Edward Leung, é possível que os três ataques com ácido tenham sido realizados pela mesma pessoa.

Em maio, na mesma rua em que ocorreu o ataque de segunda-feira, 30 pessoas sofreram queimaduras quando duas garrafas plásticas com ácido foram jogadas em uma multidão. Em dezembro de 2008, outras 46 pessoas ficaram feridas em ataque semelhante nas proximidades.