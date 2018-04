Assaltantes levam dinheiro de viagem de Cristina

De acordo com a agência argentina de notícias DyN, Rodolfo Natalio Stefanon, de 40 anos, lotado na Casa Militar, ligada à Secretaria Geral da Presidência, denunciou o roubo na tarde de hoje. Segundo a denúncia, Stefanon retirou o dinheiro da Tesouraria Geral da Presidência, entrou em um carro oficial com um acompanhante desarmado e um motorista. Em lugar de ir diretamente à base aérea, onde a presidente Cristina Kirchner deve embarcar hoje às 20 horas (de Brasília), o empregado decidiu passar pela casa dele no bairro portenho de Villa Crespo.

Ao descer do carro, dois ladrões, um a pé e outro em uma moto, o ameaçaram com um revólver e levaram a sacola com o dinheiro destinado a custear a viagem de 10 dias que a presidente inicia hoje ao Kuwait, Catar e Turquia. A Casa Rosada determinou uma investigação interna para saber se algum servidor facilitou a informação aos bandidos.

Por se tratar de um crime contra o Estado, o assunto está na esfera da Justiça Federal. Há alguns meses, diante de uma série de protestos da população contra a onda de assaltos e assassinatos em Buenos Aires, Cristina chegou a dizer que se tratava apenas de uma "sensação de insegurança".