Assange acusa bancos por cerco ao WikiLeaks

Assange fala com repórteres em Ellingham Hall segurando um exemplar do 'Guardian'.

LONDRES - O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, disse nesta sexta-feira,17, que sua organização foi atacada por bancos porque ele prometeu divulgar documentos sobre essas instituições

Veja também:

Especial: Por dentro do WikiLeaks

Radar Global: principais vazamentos do 'cablegate'

Veja tudo o que foi publicado sobre o assunto

"Fomos atacados, principalmente, não pelo governo...embora as coisas estejam ficando quentes agora, mas por bancos, bancos de Dubai, bancos da Suíça, bancos dos Estados Unidos, bancos da Grã-Bretanha, então, sim, claro que continuaremos a divulgar material sobre os bancos", disse ele à emissora de televisão CNBC.

Após a divulgação de documentos secretos do departamento de Estado americano, o WikiLeaks sofreu uma série de ataques hackers. O site foi proibido de hospedar seus servidores na empresa americana Amazon e foi obrigado a migrar para servidores europeus. As redes de cartões de crédito Visa e Mastercard suspenderam as contas para doações, por meio das quais o WikiLeaks sobrevive financeiramente.

Em entrevista publicada no mês passado pela revista Forbes, Assange disse que haveria um "megavazamento" no "início do ano que vem, cujo alvo serão grandes bancos norte-americanos.

Assange disse que o vazamento de documentos bancários vai "dar uma visão interna verdadeira e representativa sobre como os bancos se comportam no nível executivo, de uma maneira que, suponho, vai estimular a realização de investigações e reformas".

O controverso australiano de 39 anos disse que está pronto para liberar dezenas de milhares de documentos que podem "derrubar um banco ou dois".Tendo por base comentários feitos por Assange no ano passado, acredita-se que o principal alvo seja o Bank of America.

Após divulgar milhares de telegramas diplomáticos confidenciais, Assange foi detido por agressão sexual e pelo menos uma de suas contas bancárias na Suíça foi bloqueada.