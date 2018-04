Assange apela contra extradição para a Suécia O fundador do site WikiLeaks, Julian Assange, apelou ontem à Suprema Corte britânica contra sua extradição para a Suécia por acusações de crimes sexuais, o que poderia fazer com que o seu site, que divulga documentos secretos, enfrente cada vez mais dificuldades para funcionar. O australiano de 40 anos tornou-se uma celebridade mundial e enfureceu o governo dos EUA em 2010, quando seu site divulgou imagens secretas de vídeo e milhares de despachos diplomáticos sobre as guerras do Iraque e do Afeganistão.