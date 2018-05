Assange deve ser solto ainda hoje, diz advogado

LONDRES - O advogado Mark Stephens, que defende o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, disse que seu cliente deve ser libertado ainda nesta quinta-feira, 16. O australiano ganhou direito à liberdade condicional sob fiança, após o Tribunal Superior de Londres negar o recurso da procuradoria britânica contra sua libertação.

"Esperamos que Julian seja solto ainda hoje, no pior cenário amanhã. Mas estamos trabalhando duro para que seja hoje", disse Stephens.

Assange terá de pagar uma fiança de £ 200 mil ( cerca de R$ 533 mil). Outras £ 40 mil devem ser dadas como garantia. O australiano terá de entregar seu passaporte, usar uma pulseira de identificação e se apresentar diariamente à polícia.

Em fevereiro, o fundador do WikiLeaks deve retornar aos tribunais para a audiência do pedido de extradição à Suécia. Assange, de 39 anos, foi preso no último dia 7 após a justiça sueca emitir um pedido de prisão internacional por meio da Interpol. Assange é acusado de manter relações sexuais sem preservativos com duas mulheres suecas, à revelia delas.

Com Reuters