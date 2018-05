Assange é libertado sob fiança na Grã-Bretanha

Assange alega que acusações têm motivação política

O fundador do site WikiLeaks, Julian Assange, foi solto sob fiança nesta quinta-feira, após ficar nove dias preso na Grã-Bretanha sob acusações de crimes sexuais supostamente cometidos na Suécia.

A libertação de Assange havia sido confirmada na manhã desta quinta-feira pela Justiça britânica, que negou recurso apresentado na última terça-feira contra a libertação do ativista.

Em entrevista coletiva após ser solto, o ativista australiano prometeu continuar o seu trabalho e voltou a alegar inocência.

Ele agradeceu a "todas as pessoas no mundo que acreditavam" nele, a seus advogados e ao sistema judicial britânico.

O dinheiro da fiança estabelecida previamente - 240 mil libras (cerca de R$ 640 mil) - já havia sido obtido com apoiadores do fundador do WikiLeaks, de acordo com seu advogado.

Sob as condições da fiança que haviam sido estabelecidas previamente, Assange deve ser monitorado eletronicamente. Ele ficará abrigado em uma casa de campo no leste da Inglaterra, que pertence a um de seus apoiadores, e terá de reportar-se à polícia diariamente.

O site de Assange recentemente despertou a ira dos Estados Unidos ao divulgar cerca de 250 mil telegramas diplomáticos do país.

Acusações

Os supostos crimes teriam sido cometidos na Suécia. Assange nega as acusações e alega que elas têm motivação política.

Na terça-feira, a advogada Gemma Lindfield, atuando em nome da polícia sueca, disse que uma das supostas vítimas acusa Assange de tê-la forçado a fazer sexo com ele sem camisinha.

A mesma mulher acusa Assange de, alguns dias após o incidente, tê-la molestado de forma a "violar sua integridade sexual".

Uma segunda mulher acusa Assange de ter feito sexo com ela, também sem preservativo, enquanto ela dormia, em Estocolmo. Na Suécia, este tipo de crime pode levar a condenações de até seis anos de prisão.