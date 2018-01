Assange e Snowden debatem plebiscito catalão nas redes sociais

NOVA YORK - O plebiscito sobre a separação da Catalunha, que divide opiniões entre os cidadãos daquele país, também tem ganhado espaço nas redes sociais mundo afora, principalmente no Twitter. Julian Assange, Edward Snowden e o canal russo de notícias RT (Russia Today) são os mais influentes no debate sobre o plebiscito na Catalunha, segundo sites especializados em análises de dados da rede social.

O Hashtagify, motor de busca de tags no Twitter, coloca essas três contas entre as mais influenciadoras com a palavra #Catalunha – o cálculo se baseia em fatores como a freqüência de uso da rede social, a quantidade de vezes em que cada mensagem é replicada e a quantidade de seguidores dos perfis.

O grupo australiano Fairfax Media aponta que as contas de Assange e Snowden são responsáveis por cerca de um terço de todo o tráfego do Twitter com a tag #Catalunha.

Rajoy is free to oppose Catalan independence, but through persuasion alone, not violence. The use of force to halt a vote is oppression. — Edward Snowden (@Snowden) 21 de setembro de 2017

O portal Keyhole coloca outros usuários influentes como o serviço em inglês do canal Kurdistan 24, da região separatista que tenta sua autonomia em relação ao Iraque, e também Kim Dotcom, fundador do site de hospedagem de arquivos Megaupload, fechado pelo FBI.

Segundo o Keyhole, a mensagem mais replicada (8.800 vezes) sobre a Catalunha é de Snowden, que em 21 de setembro compartilhou um artigo assinado pelo presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, sobre a “violação dos direitos humanos” produzida “sob as mãos duras da Espanha” na região.

O governo do primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, tem atuado nos últimos dias para sufocar as movimentações da administração da Catalunha para realizar uma consulta popular na região a respeito da possibilidade de se separar do restante do país.

Alguns meios de comunicação e analistas políticos dizem ver a suposta influência russa nas eleições presidenciais dos Estados Unidos aumentar até o processo da Catalunha devido aos vínculos com Moscou dos principais influenciadores.

Vanguardia: "Assange cree que Catalunya marcará las democracias de Europa y el mundo occidental" https://t.co/UqFHKAWOpE — Julian Assange (@JulianAssange) 27 de setembro de 2017

Isolado há cinco anos na Embaixada do Equador em Londres, Assange se pronunciou várias vezes a favor do plebiscito na Catalunha, que definiu como o acontecimento político “mais importante” do ano no Ocidente.

Já Snowden está na Rússia para evitar ser processado nos Estados Unidos, depois de revelar uma trama de escutas dos serviços secretos norte-americanos. O canal Russia Today (Rússia Hoje, em português) é um dos pilares da máquina de propaganda do Kremlin e produz conteúdo em inglês, espanhol e árabe para mais de 100 países. / EFE