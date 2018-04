Assange lança candidatos ao Senado australiano

O homem que se tornou famoso por publicar documentos secretos do governo norte-americano abrigou-se na representação diplomática na capital britânica para não ser extraditado para a Suécia, onde é acusado por crimes sexuais.

Assage, de 41 anos, é um dos três candidatos do partido para a eleição que será realizada em Victoria antes de dezembro. O partido, que foi registrado pela Comissão Eleitoral Australiana no início deste mês, também terá candidatos nos Estados de Nova Gales do Sul e Austrália Ocidental. Fonte: Associated Press.