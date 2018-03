Assange pode fazer hoje primeira aparição em 2 meses

O porta-voz do WikiLeaks Kristinn Hrafnsson afirmou que Assange planeja falar hoje para marcar o aniversário de dois meses desde que ele conseguiu refúgio no dia 19 de junho na embaixada equatoriana, mais se recusou a fornecer detalhes sobre o que executivo pretende dizer.

A aparição de Assange será sua primeira declaração desde que o Equador garantiu asilo diplomático, um movimento que o presidente do país, Rafael Equador disse ter a finalidade de proteger o australiano de 41 anos de idade de qualquer tentativa futura dos Estados Unidos para perseguir o ativista sobre o seu trabalho no WikiLeaks.

A Grã-Bretanha disse que não vai garantir a passagem segura de Assange para fora do Reino Unido, insistindo que precisa seguir a lei e entregá-lo para a Suécia dentro do mandado de detenção europeu.

Enquanto Assange permanecer dentro da embaixada do Equador, que é protegida por

privilégios diplomáticos, ele está fora do alcance das autoridades britânicas. Se ele sair da embaixada, enfrentará detenção imediata de dezenas de policiais britânicos que cercam o edifício e que estão dentro do lobby do edifício. As informações são da Associated Press.