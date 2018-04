Assange teme ser preso em Guantánamo Os advogados de Julian Assange, fundador do site WikiLeaks, disseram que seu cliente corre "sério risco" de ser condenado à morte ou de se tornar um prisioneiro em Guantánamo caso seja extraditado para a Suécia, onde é acusado de delitos sexuais. A Justiça britânica decide o pedido de extradição do criador do site entre os dias 7 e 8 de fevereiro.