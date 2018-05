Assange vende sua biografia por US$ 1,5 milhão Julian Assange disse ao jornal britânico "Sunday Times" que assinou contratos para publicar sua autobiografia com valor total de mais de US$ 1,5 milhão. O dinheiro será usado na defesa contra as acusações de crimes sexuais feitas por duas mulheres na Suécia. Assange afirma que já gastou mais de US$ 300 mil com os custos do processo. "Não quero escrever o livro, mas tenho de fazê-lo", disse. "Tenho de me defender e manter o WikiLeaks operando." Companhias de cartão de crédito e de pagamentos pela internet bloquearam a arrecadação do WikiLeaks. / AFP