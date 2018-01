Assassinado assessor de Arafat; cresce temor de caos Pistoleiros mataram um assessor do líder palestino Yasser Arafat numa emboscada em uma rua da Cidade de Gaza, na manhã deste terça-feira. Khalil al-Zaven, de 59 anos, era jornalista veterano e responsável por uma publicação da Autoridade Palestina, além de conselheiro sobre direitos humanos de Arafat e seu aliado desde 1960. Ele levou 12 tiros, ao sair de seu escritório. Ninguém assumiu responsabilidade pelo ato e as forças de segurança afirmaram que não têm suspeitos. O assassinato fez aumentar os temores de uma temporada de desordem e caos na Faixa de Gaza. Arafat classificou a morte de Khalil al-Zaven como um ?assassinato sujo? e pediu uma reunião do gabinete palestino e de seu conselho de segurança para discutir uma reação ao crime, tido como um das mais sérios desafios à Autoridade Palestina. A Autoridade Palestina tem sido enfraquecida, ao longo dos últimos três anos, especialmente, pelas lutas entre israelenses e palestinos, e gangues armadas, inclusive pistoleiros com laços com o movimento al Fatah, do próprio Arafat, passaram a cada vez mais controlar as ruas. Uma autoridade disse suspeitar que o assassinato possa ter sido cometido por facções ligadas ao movimento Fatah. Al-Zaben fez vários inimigos em Gaza por ter concedido detalhadas informações a Arafat sobre atividades de várias facções.