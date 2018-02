Assassinado dirigente de esquerda na Colômbia O líder político colombiano Carlos Bernal foi assassinado na cidade de Cúcuta, no departamento (Estado) Norte de Santander, por matadores de aluguel, informou a polícia. Bernal era secretário do comitê local do Polo Democrático Independente (PDI), a principal força de esquerda da Colômbia, e também fazia parte do Comitê Permanente para a Defesa dos Direitos Humanos. O assassinato ocorreu ontem à noite. Um guarda-costas de Bernal também morreu no ataque. Segundo o comandante de polícia de Norte de Santander, coronel Fredy Pacheco, um suspeito foi capturado em conexão com o assassinato. No município de Cúcuta, 400 quilômetros ao noroeste de Bogotá, paramilitares de direita e as guerrilhas de esquerda travam uma intensa disputa por território. O deputado Gustavo Petro havia alertado sobre um plano de assassinar dirigentes do PDI. Segundo Petro, que faz parte da diretoria do PDI, por trás desse plano estaria o comandante paramilitar Miguel Arroyave, chefe do Bloco Centauros, que opera na capital em outras áreas do país.