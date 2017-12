Assassinado ministro do Tadjiquistão O ministro da Cultura do Tadjiquistão, Abdurakhim Rakhimov, foi assassinado por um homem armado, no sábado, conforme informou a polícia local. Rakhimov morreu na hora que deixava a sua residência, em um distrito de Duchanbe. O atirador fugiu sem deixar pistas. Os motivos para o assassinato ainda são um mistério para as autoridades.