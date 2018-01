Assassinado um dos militantes islâmicos mais procurados Policiais e civis mataram hoje quatro membros de um proscrito grupo muçulmano sunita do Paquistão, incluindo um dos homens mais procurados do país, durante uma batalha no remoto povoado de Vehari, informaram autoridades. Entre os mortos estava Riaz Basra, líder do proscrito grupo islâmico extremista Lashkar-e-Jhangvi, que fora acusado de cumplicidade no assassinato de mais de 100 muçulmanos xiitas, no assassinato do diplomata iraniano Sadiq Ganji, em Lahore em 1990 e de matar vários policiais. As autoridades paquistanesas haviam oferecido mais de 5 milhões de rúpias (cerca de US$ 83.000) por informações que levassem à captura de Basra. "Basra era o símbolo do terrorismo religioso", disse Jave Shah, chefe da polícia local em Vehari, cidade situada a 100 quilômetros a sudeste de Multan. Segundo Shah, três colaboradores de Basra também morreram. A polícia recuperou quatro foguetes e quatro fuzis automáticos de assalto na casa de um proeminente clérigo muçulmano xiita, a qual Basra havia invadido. Segundo Shah, guardas de segurança do clérigo muçulmano xiita tentaram impedir que os homens armados penetrassem na residência e iniciaram um tiroteio. Policiais e residentes chegaram rapidamente e lutaram durante quatro horas com os militantes sunitas, causando a morte de quatro deles. No ano passado, o presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, declarou ilegais sete grupos extremistas, incluindo o Lashkar-e-Jhangvi, numa tentativa de reduzir os assassinatos motivados por razões religiosas. Mesmo assim, a violência religiosa continua nas principais cidades e povoados do país, causando a morte de centenas de pessoas todos os anos, principalmente de muçulmanos xiitas. A maioria sunita do Paquistão (cerca de 85% da população) vive em paz com os xiitas, mas os extremistas atacam freqüentemente a minoria, a qual é considerada por muitos sunitas como herege desde o século VII devido a uma disputa pela herança legítima da liderança do Islã depois da morte do profeta Maomé.