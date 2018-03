Assassinato causa distúrbio na China

Cerca de 10 mil pessoas atacaram prédios públicos e incendiaram viaturas da polícia em uma cidade do sudoeste da China durante o fim de semana, em mais um caso de insatisfação popular contra o governo no período que antecede a Olimpíada de Pequim. Os protestos foram provocados pela libertação de suspeitos de ter estuprado e assassinado uma garota de 16 anos no Condado de Wen’ga, na Província de Guizhou. Segundo a polícia, a adolescente cometeu suicídio jogando-se em um rio da cidade. Mas a população sustenta que as autoridades locais querem abafar o caso por causa da ligação dos acusados com chefes locais do Partido Comunista. Cláudia Trevisan, correspondente em Pequim Leia a reportagem completa na editoria de Internacional de 'O Estado de S. Paulo' desta terça-feira, 1